Bandidos-rocker løsladt i sag om drab på erhvervsmand

En af de mænd, som er mistænkt for at stå bag drabet på erhvervsmanden René Carstensen, er blevet løsladt fra sin varetægtsfængsling.

Det skriver Ekstra Bladet.

Han, en 31-årig mand, er dog ligesom de to andre anholdte i forbindelse med drabet stadig sigtet i sagen.

Ifølge Ekstra Bladet er der tale om tre Bandidos-rockere, der alle nægter sig skyldige.

Den løsladte er sigtet for medvirken til manddrab ved at have deltaget i planlægningen timerne før drabet klokken 18.30.

René Carstensen døde i en alder af 54 år efter at være blevet stukket med en kniv flere gange i brystet på Dragør Fort 25. januar tidligere i år.

/ritzau/