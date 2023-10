Banedanmark indgår millionaftale med tysk sporskifteproducent

Det statsejede Banedanmark, der driver de danske jernbaner, har indgået en aftale til en værdi af godt 300 millioner kroner med det tyske selskab Vossloh.

Det oplyser tyskerne i en pressemeddelelse mandag.

Vossloh skal blandt andet supplere Banedanmark med sporskiftesystemer, fremgår det af meddelelsen.

Aftalen har en varighed på fire år og kan forlænges.

For at Banedanmark bedst muligt kan blive forsynet med systemerne, vil det tyske selskab etablere en fabrik i Fredericia.

Fabrikken skal ligge tæt på et af Banedanmarks egne produktionsanlæg.

Ifølge Vossloh vil nye faciliteter i Fredericia betyde, at selskabet hurtigt og omkostningseffektivt kan levere komponenterne.

Selskabets driftsdirektør, Jan Furnivall, siger i meddelelsen, at Nordeuropa har været et vigtigt marked i årevis, og at aftalen med Banedanmark styrker positionen på markedet betragteligt.

- Alene i 2022 skabte vi en omsætning på 130 millioner euro (970 millioner kroner, red.) på det nordeuropæiske marked.

/ritzau/