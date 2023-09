Bank of England fastholder rente efter at have hævet den 14 gange

Den britiske centralbank, Bank of England, fastholder sin rente på 5,25 procent.

Det skriver Bank of England i en pressemeddelelse.

Det sker, efter inflationen i august onsdag blev opgjort til 6,7 procent på årsbasis mod 6,8 procent i juli.

Det var ellers ventet, at inflationen ville stige i august, påpeger Kim Blindbæk, der er seniorøkonom i Sydbank. Og derfor skabte det overraskende inflationstal usikkerhed om dagens rentemelding.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med meldingen om, at Bank of England holder renten i ro, vurderer Kim Blindbæk, at rentetoppen i Storbritannien er nået.

- Briterne har dog også skulle stå meget igennem. Renten er nemlig blevet hævet voldsomt hurtigt og kraftigt, skriver han i en kommentar.

- Vi skal tilbage til perioden fra slutningen af 80'erne til starten af 90'erne for at finde en så omfattende række af renteforhøjelser på så kort tid.

Bank of England har i alt hævet renten 14 gange siden december 2021.

Men selv om inflationen er på vej ned, ser Kim Blindbæk stadig udfordringer for den britiske økonomi. Eksempelvis viser de seneste tal, at lønningerne i øjeblikket stiger med 7,8 procent sammenlignet med sidste år.

- Så høje lønstigninger risikerer at få inflationen til at bide sig fast på et for højt niveau, hvis renten ikke hæves for at køle økonomien ned, skriver han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fem ud af ni medlemmer af centralbankens pengepolitiske komité (MPC) stemte for at fastholde renten.

Chefen for den britiske centralbank udelukker da heller ikke, at der fremover kan komme flere rentestigninger.

- Vi bliver nødt til at holde renterne høje nok, så længe det er nødvendigt, for at vi får arbejdet gjort. Uanset hvad vil vi gøre, hvad der er nødvendigt for at få inflationen tilbage til normalen, siger han ifølge Reuters.

Torsdag har også centralbankerne i Sverige og Norge holdt rentemøde. Begge banker besluttede at hæve renten med 0,25 procentpoint til henholdsvis 4 og 4,25 procent.

Også den tyrkiske centralbank har hævet renten torsdag. Her er renten blevet hævet fra 25 procent til 30 procent, skriver nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/