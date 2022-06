Bank of England har i lighed med mange andre centralbanker fundet det nødvendigt at hæve renten.

Bank of England hæver renten en spids

Også i Storbritannien kæmper man ligesom i de fleste andre lande med at holde inflationen nede.

Derfor er det ikke overraskende, at nationalbanken Bank of England i dag har meddelt, at man hæver den ledende rente med 0,25 procentpoint, så den nu hedder 1,25 procent.

Det er den femte renteforhøjelse i træk siden december og følger i kølvandet på en frisk prognose, der spår en inflation på mere end 11 procent i år.

Tidligere torsdag reagerede den schweiziske nationalbank også på inflationspresset og hævede renten med 0,50 procentpoint.

Det var knap så ventet og var samtidig den første schweiziske rentestigning i 15 år.

Onsdag aften hævede den amerikanske nationalbank også sin rente med hele 0,75 procentpoint.

I Danmark har indskudsbevisrenten holdt sig uændret på minus 0,6 procent siden 1. oktober i sidste år.

Det betyder, at Danmark er det land i verden med den laveste pengepolitiske rente.

Det kan der dog at blive lavet om på, når den europæiske centralbank ECB holder sit næste møde 21. juli og med stor sandsynlighed hæver renten.

Det er ventet, at Nationalbanken senest i den forbindelse følger trop med de øvrige nationalbanker.

/ritzau/