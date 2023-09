Bank har dyster prognose for Asien trods økonomisk vækst

Kinas skrantende ejendomssektor samt høj inflation i store dele af verden kommer til at presse mange asiatiske økonomier i den kommende periode.

Sådan lyder det onsdag i en analyse fra Den Asiatiske Udviklingsbank (ADB), der repræsenterer 46 asiatiske lande i udvikling fra Kasakhstan til Cookøerne i Stillehavet.

Det har fået banken til at sænke sin prognose for økonomisk vækst i 2023 med 0,1 procentpoint til 4,7 procent.

- Risikoerne for udsigten er intensiveret, lyder det i analysen.

Særligt svaghederne i Kinas ejendomssektor holder regional vækst tilbage, mener banken.

Andre udfordringer tæller høj inflation og trusler mod fødevaresikkerheden som resultat af vejrfænomenet El Niño samt eksportrestriktioner fra visse lande.

Inflationen blandt landede ventes dog at falde fra 4,4 procent i 2022 til 3,6 procent i år.

Samtidig venter ADB, at inflationen i Kina rammer 0,7 procent mod estimatet på 2,2 procent fra april.

Da Kina igen åbnede økonomien i kølvandet på coronapandemien sent sidste år, blev det mødt med en umiddelbar positiv reaktion fra forbrugerne.

Men forbruget har ikke vist sig at være så stærkt som håbet, og en krise i den kinesiske ejendomssektor har yderligere haft en negativ påvirkning på den fremgang, der var ventet efter de omfattende nedlukninger.

For første gang i over to år blev Kina i juli ramt af deflation - det modsatte af inflation - da priserne faldt med 0,3 procent på årsbasis.

Den Internationale Valutafond (IMF) opjusterede i juli sin prognose for den globale vækst i 2023 til 3,0 procent.

Det var en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til en prognose fra april, hvor IMF vurderede, at væksten i år ville være 2,8 procent.

