Bankboss må forsvare sig i Højesteret 15 år efter afsked

Det var i foråret 2007, at bankdirektør Niels Valentin Hansen trak stikket i Roskilde Bank, men nu - mange år senere - endevendes hans gøren og laden i Højesteret.

Tirsdag holdes det første af en stribe retsmøder, fordi han sammen med fire tidligere bestyrelsesmedlemmer er sagsøgt med en påstand om, at der skal erstattes tab for 332 millioner kroner plus procesrenter.

På de fine polstrede stole i landets øverste domstol har de øvrige sagsøgte taget plads, men den tidligere direktør er ikke til stede.

Det er det statslige selskab Finansiel Stabilitet, som peger på den tidligere ledelse, og som har valgt at holde liv i retssagen, selv om man i første omgang led et markant nederlag.

Dommerne i Østre Landsret frifandt i november 2017 såvel direktion som bestyrelse og ekstern revision.

Dengang lød kravet på en rund milliard kroner, men landsretten ville efter 112 retsmøderne ikke skrive under på, at banken generelt blev drevet uforsvarligt, inden den gik ned med et brag i sommeren 2008.

I anden akt i Højesteret har Finansiel Stabilitet ændret kurs, og kravet er reduceret til en tredjedel. Nu zoomes der ind på de tab, som opstod, da Roskilde Bank lånte store beløb til fire af de største kunder, så de kunne købe aktier i banken.

Det gælder blandt andre Kenneth Schwartz Thomsen i selskabet Thorion Invest. Også tab på aktiekreditter til Stones Invest, Nicolaj Gruppen og Jens Juul-Hansen/Hanros skal der ifølge det statslige selskab bødes for.

Netop disse lån fik da også en nedadvendt tommelfinger i landsretten, som vurderede, at der ikke blev foretaget en kreditvurdering, hvilket direktion og bestyrelse var ansvarlig for. Men landsretten ville ikke dømme de sagsøgte til at betale, fordi Finansiel Stabilitet (FS) var ikke i stand til at opgøre tabet.

I mellemtiden er der foretaget syn og skøn, ligesom der er indhentet andre nye oplysninger, og derfor kan Højesteret dømme. Sådan lyder det fra en af fire advokater, som FS stiller op med:

- De snubletråde, der førte til frifindelse i landsretten, er nu rullet væk og fjernet fra Højesterets vej, siger advokat Claus Juel Hansen.

Også enorme lån til en enkelt privatkunde indgår i retssagen. 100 millioner blev der ifølge et processkrift i sagen tabt på kreditter til Roskilde Festivals tidligere direktør Henrik Rasmussen

Ligesom mange andre lokale borgere købte han aktier i banken, da det lignede en vild optur. Mange blev forblændet, har han tidligere sagt til det regionale medie sn.dk.

- Dengang var vi mange, der stærkt ansporet af banken, købte aktier, fordi det lød som en god idé. Det var glade tider, har Henrik Rasmussen sagt.

Det statslige selskab mener, at der bestod et "enestående misforhold" mellem bankens risiko på et trecifret millionbeløb og så Henrik Rasmussens beskedne betalingsevne.

Også internt i banken var der store armbevægelser. Niels Valentin Hansen stod i spidsen for en aggressiv jagt på nye kunder. "Vi tilhører SUPERLIGAEN", blev der pralet på et internt seminar i 2005.

Men det blev til en brutal nedrykning i august 2008. Tabene løb op i ti milliarder kroner, og tusinder mistede deres sparepenge.

I Højesteret vil Niels Valentin Hansen frifindes igen.

I et indlæg i retssagen skriver hans advokat, at direktøren handlede i god tro. Samlet set var aktiekreditter i bankens bedste forretningsmæssige og økonomiske interesse. I mange år var det fast praksis at stille aktielån til rådighed, hedder det.

Hvornår dommen afsiges, vides endnu ikke.

/ritzau/