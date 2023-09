Banker ser grå skyer forude for dansk økonomi

Dansk økonomi har det i udgangspunktet godt og er kommet helskindet igennem de seneste års uro, rentestigninger og høje inflation.

Men vi får formentlig svært ved at undgå en lille økonomisk afmatning det kommende år, lyder vurderingen fra både Danske Bank og Sydbank, der tirsdag er kommet med nye prognoser for dansk økonomi.

Begge banker opjusterer ganske vist forventningerne til årets bnp-vækst, men det skyldes i høj grad medicinalbranchens flotte salgs- og eksporttal, som er med til at hæve bruttonationalproduktet endnu mere opad end ventet.

Mens Danske Bank tror, at vi i 2023 ender med et bruttonationalprodukt, der er 1,7 procent højere end sidste år, lyder Sydbanks vurdering på 1,6 procent.

Men fremgangen dækker ifølge cheføkonom Las Olsen over, at der er store forskelle på, hvordan de forskellige brancher klarer sig i en periode med høje renter og høj inflation, og hvor mange af vores eksportmarkeder er hårdere ramt end os.

Blandt andet byggeriet og store dele af industrien er hårdt ramt.

- Vi forventer, at der er yderligere afmatning i vente og også en lidt højere arbejdsløshed, men med risiko for, at det udvikler sig til en mere rigtig krise, lyder hans vurdering.

Og i Sydbank mener seniorøkonom Mathias Dollerup Sproegel og cheføkonom Søren Vestergaard Kristensen også, at der er afmatning i vente.

- Til dels, fordi vi endnu ikke har set den fulde effekt af rentestigningerne, og til dels fordi flere af vores eksportmarkeder nu nærmer sig reelle recessioner, lyder det i deres analyse.

Både Sydbank og Danske Bank forventer øget ledighed næste år, ligesom de forventer, at renterne vil være lavere om et år, end de er nu.

/ritzau/