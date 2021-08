Bar mave eller ej? Skoler regler for elevers tøj skaber debat

Såkaldte crop tops – bluser, som lader maven bar – er ”no go” på Firehøjskolen i Vejle Kommune. Det er langt fra første gang, at beklædning i de ældste klasser får en skole til at skride til forbud, men MeToo-bevægelsen skærper tonen, mener lektor i pædagogisk ledelse

På Firehøjskolen, der ligger mellem Billund og Vejle, er det nu forbudt at gå med bluser så korte, at de viser den bare mave. Flere piger i udskolingsklasserne, som er samlet på skolens afdeling i Nørup, er således blevet bedt om at tage en trøje ud over, hvis de ankommer med meget korte bluser.