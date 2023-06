Barn køres på sygehuset efter trafikulykke i Hillerød

En 11-årig pige er kommet til skade i en alvorlig trafikulykke på Brødeskovvej i Hillerød.

Det skriver Nordsjællands Politi på det sociale medie Twitter.

Pigen er kørt til behandling på sygehuset, men hun er ikke i livsfare. Pigens pårørende er underrettet.

Politikredsen oplyser, at der er åbnet for trafik igen på ulykkesstedet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet kommer ikke omstændighederne bag ulykken nærmere. De skriver heller ikke, hvor mange der har været involveret i ulykken.

Nordsjællands Politi meddeler desuden på Twitter, at man skal undersøge årsagen til ulykken nærmere, og at politiet for nuværende ikke har flere kommentarer til sagen.

/ritzau/