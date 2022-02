Barnebarn til Mærsk-grundlægger udpeges som ny formand

Jim Hagemann Snabe ønsker at stoppe som bestyrelsesformand i Mærsk. Robert Mærsk Uggla ventes at afløse.

Den danske rederigigant Mærsk står over for at få en ny bestyrelsesformand.

Jim Hagemann Snabe har meddelt resten af bestyrelsen, at han ikke ønsker genvalg og vil træde tilbage som formand for bestyrelsen.

Det oplyser Mærsk i en meddelelse til fondsbørsen.

Når Snabe stopper, forventes bestyrelsen at vælge Robert Mærsk Uggla som ny formand for bestyrelsen. Han er barnebarn til Mærsk Mc-Kinney Møller, der grundlagde det danske containerrederi.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, som er mor til Robert Mærsk Uggla, har desuden meddelt, at hun ønsker at stoppe som næstformand for Mærsks bestyrelse.

Ændringerne i Mærsks bestyrelse ventes at få effekt efter den næste ordinære generalforsamling. Den afholdes 15. marts.

Mærsk, der har rødder tilbage til 1904, kunne for nylig offentliggøre et historisk regnskab for 2021.

Overskuddet i virksomheden endte i 2021 på hele 117 milliarder kroner. Aldrig før har en dansk virksomhed tjent så meget på et enkelt år.

Den altoverskyggende årsag til det rekordstore overskud er højere fragtrater i 2021.

Fragtrater fortæller, hvor mange penge Mærsk får for at sejle med containere for sine kunder. Jo højere fragtraterne er, jo mere bliver Mærsk altså betalt.

I 2021 er fragtraterne steget af flere årsager.

En af årsagerne er, at efterspørgslen på at få fragtet varer rundt i verden har været ekstraordinært stor under coronapandemien.

En anden årsag er, at der flere gange i løbet af 2021 har været forstyrrelser i den internationale skibsfart og godstransport.

De forhold har medvirket til at skrue fragtraterne i vejret - til glæde og til gavn for Mærsk.

Det rekordstore overskud er også kommet Mærsks aktionærer til gavn, i og med at selskabet har en politik om at udlodde en stor del af overskuddet som udbytte til aktionærerne.

For 2021 har bestyrelsen indstillet til, at der ud af de 117 milliarder kroner udloddes 47 milliarder som udbytte til aktionærerne.

