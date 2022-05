Bavarian-aktie stiger efter aftale om abekoppevaccine

Bavarian Nordic har meddelt, at man skal levere abekoppevaccine til et unavngivent europæisk land.

Sundhedsmyndigheder verden over har fået øget fokus på sygdommen abekopper, efter at der er konstateret flere tilfælde af sygdommen i Europa og i Nordamerika på det seneste.

Det kommer den danske medicinalvirksomhed Bavarian Nordic til gode, fordi selskabet producerer koppevaccinen Imvanex.

Bavarian Nordic meddelte onsdag, at man har indgået aftale med et unavngivent europæisk land om levering af vaccinen.

Det har givet udslag i aktiekursen, der i et ellers negativt marked stiger med over 20 procent på Nasdaq Copenhagen torsdag.

Aktien åbnede dagen i kurs 140, men handles lidt over middag i kurs 170.

Imvanex er den eneste vaccine mod abekopper, der er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Og selv om Imvanex kun er godkendt til vaccination mod almindelig koppevaccination i Europa, så er den amerikanske godkendelse et stærkt papir at have med i salgsmappen.

Det fortæller Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker i Sydbank.

- Man har mulighed for at bruge det uden om indlægssedlen i en nødsituation. Det her handler jo først og fremmest om at have en form for beredskab klar, hvis sygdommen spreder sig.

Derfor står Bavarian Nordic stærkt i markedet, hvis sygdommen spreder sig yderligere.

Spørgsmålet er så, hvor mange doser man i givet fald kan levere.

- Mit indtryk er, at de har et lager. Udfordringen er, at en del af produktionen er stoppet i øjeblikket, fordi de er ved at overføre noget teknologi til produktion af andre vacciner.

- Lukningen står på indtil august. Derfor er der grænser for, hvor meget de kan levere her og nu, hvis der bliver bestilt rigtigt mange doser.

Under alle omstændigheder er der kommet en bevidsthed omkring abekopper, som kan føre til flere ordrer på Imvanex hen ad vejen, vurderer Søren Løntoft Hansen.

/ritzau/