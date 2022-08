Bavarian-aktien tager dyk efter vaccinenyt fra konkurrent

Bavarian Nordic-aktien falder fredag formiddag med omkring otte procent på den danske fondsbørs.

Det relaterer sig formentlig til et studie, som medicinalselskabet Pfizer kom med torsdag, siger Søren Løntoft, der er senioranalytiker hos Sydbank.

- Pfizer kom torsdag med positivt nyt for dets RSV-vaccine, og Bavarian har jo selv en under udvikling, så det ligner umiddelbart, at det her marked bliver konkurrencepræget.

RSV står for Respiratorisk Syncytical Virus og er et virus, der kan give luftvejsinfektioner.

Bavarian-aktiens kurs har været kendetegnet ved store udsving i den seneste periode. Særligt salget af selskabets koppevaccine har fået kursen til at hoppe.

Fredagens reaktion er dog en kende overgjort, mener Søren Løntoft.

- Der er jo ikke nogen vacciner på markedet for RSV-vacciner til ældre endnu, som er det segment, begge selskaber undersøger.

- Det er et uopdyrket marked, der vil have en værdi på mange milliarder og med en relativ stor udbredelse. Det er ikke et marked for blot et enkelt selskabet, men flere, lyder det.

Bavarian har også indledt sit fase 3-forsøg med vaccinen. Det er sidste forsøg inden en potentiel godkendelse.

- Forsøget vil kører over en sæson, og det vil man formentlig kunne se data fra i 2023, siger Søren Løntoft.

