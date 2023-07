Bavarian dropper udviklingen af RSV-vaccine efter fejlslagent forsøg

Lægemiddelvirksomheden Bavarian Nordic dropper udviklingen af en RSV-vaccine, efter at det afgørende fase 3-forsøg med vaccinen viser, at den ikke forebygger sygdommens symptomer, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Bavarian Nordic er skuffet, siger administrerende direktør Paul Chaplin i pressemeddelelsen.

- Selv om det var uventet og vil påvirke vores kortsigtede vækstforventninger, har vi fortsat en unik kommerciel forretning, og med den stærke vækst for vores produkter samt for vores markeder, som vi oplever for tiden, har vi et solidt fundament for lønsom vækst i de kommende år, siger han.

RS-virus - respiratorisk syncytialvirus - er en luftvejsvirus.

Den giver typisk forkølelsessymptomer, hoste og feber. Men hos børn under seks måneder og personer med svækket immunforsvar, eksempelvis ældre, kan sygdommen udvikle sig og give infektioner i de nedre luftveje.

I nogle tilfælde bliver det så slemt, at den syge skal lægges i respirator og have hjælp til at trække vejret.

Vaccinen var målrettet personer over 60 år, og den skulle forebygge svær sygdom.

Men da vaccinen viste sig kun at være effektiv over for tre symptomer på sygdommen i 42,9 procent af tilfældene, opfyldte den ikke det opstillede kriterium.

Derfor dropper virksomheden nu RSV-programmet, og samme vej går det med partnerskabet med virksomheden Nuance Pharma.

Væksten i Bavarians forretning med rejsevacciner ventes at udligne faldet i omsætningen efter den droppede RSV-vaccine. Derfor regner virksomheden heller ikke med, at det vil gå ud over årets økonomiske resultat.

Sidste år præsenterede lægemiddelvirksomheden Pfizer lovende resultater af forsøg med virksomhedens udgave af en vaccine mod RSV.

Resultatet betød, at Bavarian Nordics aktie tog et dyk, da de to virksomheder har været i konkurrence om at udvikle en vaccine.

