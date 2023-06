Bavarian får gode resultater for vaccine mod myggespredt feber

Bavarian Nordics vaccine mod chikungunya-feber hos personer over 65 år har nået sine primære endemål i et fase 3-forsøg.

Det oplyser medicinalselskabet i en selskabsmeddelelse.

I forsøget fik i alt 413 raske personer sprøjtet enten chikungunya-vaccine eller placebo ind i kroppen.

I 87 procent af personerne med vaccine i kroppen blev der dannet neutraliserende antistoffer frem til dag 22 efter vaccinationen, skriver Bavarian Nordic.

- Vi er glade for at rapportere de første fase 3-resultater for vores CHIKV vaccinekandidat, der tydeligt viser, at vaccinen er veltolereret og meget immunogen i en ældre befolkning, siger topchef i Bavarian Nordic Paul Chaplin i meddelelsen.

Chikungunya er en myggebåren virussygdom forårsaget af chikungunya-virus. De typiske symptomer er feber, udslæt, træthed, hovedpine og ledsmerter.

I forsøget var der en "ensartet hyppighed" i bivirkningerne på tværs af placebogruppen og den vaccinerede gruppe.

Bavarian Nordic afventer fortsat resultater fra et forsøg, der inkluderer unge og voksne i alderen 12 til 64 år. De vil komme i løbet af tredje kvartal i år.

Omkring klokken ti tirsdag formiddag ligger Bavarian-aktien øverst i det danske C 25-indeks. Den står til en stigning på lidt over en procent.

Det danske medicinalfirma købte vaccinen mod chikungunya-feber i februar i år. I samme omgang købte selskabet også en vaccine mod tyfus og en mod kolera.

Den samlede købspris på vaccinerne lød på omkring 2,6 milliarder kroner.

Selskabet forventer, at købet vil øge omsætningen med cirka 200 millioner kroner i løbet af i år.

Dog forventer Bavarian, at købet vil få driftsresultatet til at falde med cirka 400 millioner kroner. Det skyldes investeringer i fase 3-studierne for chikungunya-vaccinen.

I årets første tre måneder har Bavarian Nordic omsat for 1252 millioner kroner. Det er næsten fire gange så meget som samme periode året før, hvor selskabet havde en omsætning på 320 millioner kroner.

Det viser Bavarian Nordics regnskab for første kvartal. Det blev offentliggjort i maj.

Særligt Bavarians koppevaccine har bidraget til salget. Vaccinen er blandt andet godkendt til brug mod abekopper.

/ritzau/