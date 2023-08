Bavarian forventer endelige data fra coronavaccine i august

I 2021 besluttede den daværende S-regering at støtte medicinalvirksomheden Bavarian Nordic med 800 millioner kroner til udvikling af en dansk coronavaccine.

To år senere er selskabet næsten i mål, og endelige data for det afgørende fase 3-forsøg forventes at være opnået inden udgangen af august.

Det oplyser selskabet til Ritzau.

I dag er verden dog et helt andet sted, end den var i 2021, da udviklingen blev indledt. Faktisk melder flere selskaber, som producerer coronavacciner, om et nærmest forsvundet marked.

- Vi har fulgt godt med i efterspørgslen, og vi ved godt, at den er forsvundet. Verden er kommet videre, siger Rolf Sass Sørensen, der er chef for investor relations hos Bavarian.

- Men det betyder ikke, at vi ikke skal rapportere data.

- Vi har for længe siden sat forsøget i gang, og det forsøg skal så have lov til at køre til ende. Det gør man i respekt for dem, som deltager. Før man har endelige data, kan man ikke melde noget ud endeligt, lyder det.

Senest har både AstraZeneca og Pfizer meddelt, at markedet for coronavacciner nærmest er kollapset de seneste kvartaler.

I denne uge præsenterede Pfizer salgstal i andet kvartal for selskabets coronavaccine i pilleform. Salget er dykket med 98 procent på et år.

Derfor er det også usikkert, om den danske coronavaccine overhovedet ender med at blive markedsført, fortæller Rolf Sass Sørensen.

Mens Bavarian har gennemført de forskellige faser af kliniske forsøg med vaccinen, har kravene til en coronavaccine også ændret sig.

Det er sket, i takt med at sygdommen har budt på nye mutationer.

Derfor har de regulatoriske myndigheder også et problem med Bavarians bud på en coronavaccine, lyder det.

- Så medmindre vores vaccine kan noget helt særligt, er det ikke en, de (myndighederne, red.) umiddelbart vil kunne godtage til godkendelse, forklarer Rolf Sass Sørensen.

Til gengæld har det danske medicinalselskab lært en masse om den teknologi, der er blevet brugt til at udvikle vaccinen.

Så skulle der opstå en situation i fremtiden med en ny pandemi, har Bavarian et langt større vidensgrundlag at arbejde ud fra.

- Vi ved en helt masse om produktion og om optimering, som vi kan bruge til at accelerere vores arbejde i fremtiden, lyder det.

/ritzau/