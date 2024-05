Beboer frifundet for skud på Kærshovedgård - vidner udeblev

En række centrale vidner blev væk, da Retten i Herning onsdag og torsdag skulle behandle en sag om skud på Kærshovedgård.

Og torsdag nåede anklagerfuldmægtig Cecilie Pedersen frem til, at en 25-årig tiltalt mand ikke kunne dømmes for de anklager om skud og trusler, som man havde rejst imod ham.

Det skriver Herning Folkeblad.

Ifølge anklageren har størstedelen af vidnerne i sagen ikke kunnet findes.

- På baggrund af den bevisførelse, der har været, og set i lyset af at der efter vores opfattelse ikke er udsigt til, at de udeblevne vidner inden for nær fremtid kan bringes til retten og afgive forklaring, så er min påstand i sagens første forhold frifindelse, sagde Cecilie Pedersen ifølge avisen.

Den 25-årige var tiltalt for natten til den 22. november sidste år at affyre et skud med en pistol på udrejsecenteret.

Ingen blev ramt, men fire personer skal have været i fare. Han var også tiltalt for at komme med trusler og at have slået en mand med pistolen.

Men han er torsdag frifundet for de alvorlige anklager.

Onsdag afviste den 25-årige mand at udtale sig i sagen.

- Jeg bliver truet meget og kan ikke udtale mig om sagen, lød det fra den tiltalte.

Han begrundede sin tavshed med en længerevarende konflikt med andre beboere på centeret.

Men hvad konflikten handler om, og hvem der angiveligt truer ham, ville han ikke ud med.

Den tiltalte kaldte Kærshovedgård et "meget farligt sted at være".

- Der er konstant en dårlig stemning og trusler, sagde han.

Den 25-årige mand er ikke helt frifundet i sagen. Han idømmes ti dages fængsel for overtrædelse af opholds- og mødepligt og for en episode med hærværk i udrejsecenterets kantine.

Retten i Herning har desuden tildelt den 25-årige mand en advarsel om udvisning, skriver Herning Folkeblad.

Men det erstatter ikke den udvisning, han allerede er idømt i en anden sag om røveri. Her har han fået et indrejseforbud i seks år, og det gælder altså stadig.

