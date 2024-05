Beboer tiltalt for at affyre pistol på Kærshovedgård

En beboer på Udrejsecenter Kærshovedgård er tiltalt for at sætte fire menneskers liv eller førlighed i fare, da han i november affyrede et skud på centeret midt om natten.

Det fremgår af anklageskriftet mod den 25-årige mand, der er tiltalt for fareforvoldelse, grov vold, trusler og våbenbesiddelse.

Det var omkring klokken 03 natten til den 22. november, at manden ifølge tiltalen gik ind på et værelse på centeret med den skarpladte pistol.

Her skal han først have slået en mand med pistolen over det ene øre, så manden begyndte at bløde. Dernæst affyrede han et skud med pistolen, lyder det.

Det skete i nærheden af fire personer, som ifølge anklagemyndigheden derfor var i fare.

Ifølge anklageskriftet stoppede det dog ikke her.

For på gangen rettede den 25-årige beboer pistolen direkte mod en anden mand med ordene:

- Er der noget? Er der noget?

Efterfølgende hørtes to klik, da beboeren ifølge tiltalen trykkede to gange på aftrækkeren. Ingen skud blev affyret her.

Den 25-årige beboer slap dog ikke pistolen, lyder det i anklageskriftet.

Han skal i stedet have rettet den mod en tredje mand.

- Vil du have en kugle i hovedet?, sagde den 25-årige beboer ifølge anklageskriftet.

Og så lød der endnu et klik, da han trykkede på aftrækkeren, lyder det.

Ifølge anklageskriftet var det ikke første gang, at den 25-årige mand skabte uro på centeret.

10. august 2023 slog han angiveligt på en automatisk rulleskodde i udrejsecenterets kantine og slog til et fad med yoghurt, som gik i stykker. Det betød, at kantinen måtte lukke kortvarigt.

Derfor er der også rejst tiltale for hærværk, og at han har lagt hindringer i vejen for driften og ro og orden på stedet.

Foruden de to episoder er beboeren tiltalt for at have undladt at overholde sin opholds- og meldepligt på Kærshovedgård sidste år. Han skal have overtrådt meldepligten to gange.

Udrejsecenter Kærshovedgård huser både afviste asylansøgere, personer på tålt ophold og personer, der er udvist ved dom.

Anklager Anni Hestbek har tidligere oplyst til Herning Folkeblad, at den tiltalte har to tidligere straffe for røveri.

Ifølge Herning Folkeblad nægtede den 25-årige mand sig skyldig, da han blev fremstillet i grundlovsforhør efter episoden i november.

Den 25-åriges forsvarer, Søren Salomonsen, afviser over for Ritzau at kommentere tiltalen før retssagen.

Sagen skal for Retten i Herning 22. og 23. maj. Foruden fængselsstraf vil anklagemyndigheden kræve manden udvist for bestandig.

/ritzau/