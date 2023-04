Beboere blev evakueret under påsat brand i Herning

Beboere i fem lejligheder i Herning måtte sent lørdag aften evakueres på grund af en påsat brand.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Den ene af beboerne i ejendommen i Nørregade måtte indlægges på grund af mulig røgforgiftning.

Manden bevogtes af betjente på sygehuset.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skyldes, at politiet sigter ham for brandstiftelse og for at have bragt andres liv i fare, oplyser politiets vagtchef.

Manden, der er cirka 40 år, skal fremstilles for en dommer i grundlovsforhør senere søndag. Her vil en anklager bede om varetægtsfængsling.

Retsmødet vil finde sted, uanset om manden fysisk er i stand til at deltage eller ej, oplyser politiet.

Alarmen om branden lød klokken 23.11.

Under brandfolkenes forsøg på at få folk i sikkerhed måtte en af beboerne vækkes.

/ritzau/