Beboere på gerningssted gav førstehjælp til ofre for knivstik

En mand og en kvinde ringede om aftenen den 6. marts 2023 til alarmcentralen, da de hørte råb og skrig uden for deres vindue i deres lejlighed i Høje Taastrup.

Her viste det sig, at tre unge mænd var blevet stukket med kniv af en anden ung mand. To døde, mens den tredje overlevede.

Flere beboere i området var i gang med at give førstehjælp til de to drenge, da politiet ankom til stedet.

Mandag har den nu 18-årige drabstiltalte ved Retten i Glostrup erkendt, at drabene fandt sted, men ifølge ham skete det i nødværge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen er tirsdag begyndt ved retten, der sammen med et nævningeting behandler sagen over ni dage.

Fire andre unge mænd mellem 18 og 20 år nægter sig skyldige i at have overfaldet den 18-årige kort før drabene fandt sted. De er alle tiltalt for at udøve grov vold mod den drabstiltalte.

Under forelæggelsen af sagen viser anklageren billeder af de to dræbte, som blev henholdsvis 17 og 18 år.

På tilskuerrækkerne høres gråd fra flere af de pårørende.

/ritzau/