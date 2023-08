Beboere på udrejsecenter tiltales for salg af flere kilo hård narko

Fem beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast er blevet tiltalt for besiddelse og handel med ulovlige stoffer, herunder særligt farlig narkotika.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er tale om fire mænd og en kvinde.

Kvinden og den ene mand blev varetægtsfængslet i december sidste år, mens de resterende tre mænd har siddet varetægtsfængslet, siden de blev anholdt i januar i år.

Mændene er blandt andet tiltalt for i fællesskab at have været i besiddelse af og videresolgt kokain og heroin i en samlet mængde på "ikke under fire kilo".

Salget skal være sket i en periode fra juni 2022 til januar 2023. Det er foregået i området omkring Ikast og Herning.

Mændene er desuden sammen med kvinden blandt andet tiltalt for at være i besiddelse af yderligere "ikke under fire kilo" heroin samt et halvt kilo skunk, som politiet beslaglade i forbindelse med efterforskningen.

Politiet har også beslaglagt mere end en halv million kroner i kontanter.

Sagen begynder i byretten i Herning 15. januar 2024. Der er afsat ni retsdage.

/ritzau/