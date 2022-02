Bedre julesalg sætter fart på Matas' vækststrategi

Matas-butikkerne nød godt af, at coronarestriktionerne i december ikke ramte julehandlen.

Regnskabet for tredje kvartal i det forskudte regnskabsår viser en omsætningsfremgang på fem procent i forhold til samme kvartal sidste år.

Det svarer til en omsætning på 1,378 milliarder kroner, som omfatter både de fysiske butikker og onlinesalg.

- Kunderne vendte i julekvartalet tilbage til de fysiske butikker, samtidig med at onlinehandlen fastholdt det høje niveau fra sidste år. Rekordsalget har givet økonomisk råderum til at fremrykke vores langsigtede vækststrategi, siger administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg i en pressemeddelelse.

Helt konkret betyder det, at der er brugt syv millioner ekstra på at markedsføre nye produkter i sortimentet, ligesom de ansatte er blevet klædt endnu bedre på til at vejlede kunderne i brugen af de nye produkter.

Bruttoresultatet blev derudover påvirket positivt af en skattesag om fordelsprogrammet Club Matas, der faldt ud til Matas' fordel, hvilket forbedrede regnskabet med 20 millioner.

/ritzau/