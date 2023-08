Bedstemor får betinget dom: Gemte narkopenge bag køkkenskab

En 79-årig kvinde er torsdag blevet idømt seks måneders betinget fængsel for at have opbevaret en stor mængde kontanter i sit hjem.

Politiet mener, at pengene er tjent på handel med hash.

Kvinden blev anholdt onsdag og fremstillet i grundlovsforhør torsdag ved Københavns Byret. Det endte med en lyndom, fordi kvinden erkendte, at hun kendte til en del af de gemte penge.

Sagen hænger sammen med en anden sag, hvor to rockere er anholdt. Den ene er den 79-åriges barnebarn.

Hendes lejlighed på Østerbro i København blev ransaget i forbindelse med barnebarnets anholdelse.

Her fandt politiet flere millioner kroner i kontanter i et skjult hulrum bag et køkkenskab.

Der var henholdsvis en pose og en aflåst kasse med penge i rummet. I alt fandt politiet 2.657.000 kroner. Der var desuden også en stor mængde euro svarende til omkring 295.000 kroner.

Kvinden har forklaret, at hun troede, at der var omkring en million kroner bag skabet. Hun formodede, at pengene stammede fra kriminalitet.

Den 79-årige er også blevet sigtet for at have overtrådt våbenloven. Det skyldes, at der under ransagningen af hendes hjem også blev fundet en skarpladt revolver i et kælderrum.

Barnebarnet har bekræftet, at pistolen er hans. Den 79-årige nægter at have haft kendskab til den.

De to rockere sidder varetægtsfængslet, sigtet for at have solgt 1,6 tons hash.

De to har tidligere været medlemmer af Hells Angels. I dag er de henholdsvis medlemmer af Comanches og Bandidos.

Den 79-åriges barnebarn blev anholdt tirsdag i Københavns Lufthavn.

Han var på vej ud af landet, og havde omkring 30.000 euro i kontanter på sig. Det svarer til over 220.000 kroner.

/ritzau/