Begge sigtede vil tilstå i druggingsag - men de får ikke lov

- I forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse.

Sådan lyder en del af sigtelsen om legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter hos de to mænd, som har puttet stoffer i en kvindes drink, uden hun vidste det, på Soho House i januar.

I Københavns Byret mødte de velklædte 35-årige mænd med tilbagelagt hår op til retsmødet mandag med en forventning om, at sagen kunne afgøres.

Begges advokater sagde i begyndelse af retsmødet i Københavns Byret mandag, at deres klienter vil erkende sigtelsen.

Mandagens retsmøde ender dog med, at de to sigtede må gå hjem uden afklaring, da anklageren mente, at der var tvivl i de to 35-åriges forklaringer, om handlingen var sket i og efter forudgående aftale eller fælles forståelse.

Anklageren har valgt at trække sagen fra retten. De to er stadig sigtet, men anklager tænker, at der skal rejses tiltale.

Tvivlen opstår under den første mands forklaring.

Han har nemlig ikke en oplevelse af, at der har været nogen aftale eller fælles forståelse mellem de to mænd om at putte stoffer i kvindens drink.

De har begge puttet, hvad de troede var MDMA, men som viste sig at være amfetamin, i pigens drink, men den ene mener ikke, at han vidste, at den anden sigtede gjorde det.

- Da den anden sigtede puttede stoffer i drinken, vidste du så det skete? spørger anklageren den ene sigtede under hans forklaringsafgivning.

- I dag ved jeg det, men det gjorde jeg ikke dengang, lyder svaret.

Videooptagelser fra Soho House viser, at de begge putter stoffer i drinks eller shots, som offeret senere får i hånden, men ikke at de gør det sammen.

- Jeg tænkte ikke sådan umiddelbart, at det skulle i hendes drink. Jeg tog det jo også selv, siger den 35-årige mand, da han forklarer, at det ikke var planlagt.

Under forklaringen fremgår det desuden, at den 35-årige selv tog hjem kort tid efter druggingen fandt sted, da han selv fik det dårligt efter indtagelsen.

Under den anden sigtedes forklaring bliver det dog erkendt, at der var en fælles forståelse om, at det skulle i kvindens drink.

- Vi var alle klar over, at vi skulle have noget, også at hun skulle have noget, siger han.

Han fortalte hende ikke, at han havde puttet noget i drinken, og senere på aftenen modtager han en besked fra offeret.

Hun spørger, hvad det er, han har givet hende.

- Der er ikke nogen, der nogensinde har puttet noget i nogens drinks, lyder svaret fra den sigtede.

Dagen efter, fortæller han det heller ikke til hende.

- Det er også derfor, at jeg sidder her i dag og tilstår, at jeg har drugget hende, siger han.

Senere blev det også forklaret, han var flov over handlingen.

Ud fra forklaringerne var der heller ikke nogen af dem, der vidste, at det ikke var MDMA, de tog.

De to mænd blev anholdt 27. januar og dagen efter varetægtsfængslet for grov vold. Men knap to måneder senere blev de løsladt igen af retten.Der er afsagt kendelse om navneforbud i sagen.

Offeret for forbrydelsen blev svimmel, utilpas, fik synsbesvær, gangbesvær, søvnbesvær, muskelsmerter, rysten fra kroppen samt tvangstanker, efter hun havde drukket en drink på den eksklusive medlemsklubs lokation i København.

Derfor henvendte hun sig den 11. januar til Amager Akutmodtagelse, hvor en urinprøve testede positiv for methamfetamin og amfetamin.

