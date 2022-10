To bekendte til knivdræbt mand i Vejle kræves fængslet

Sydøstjyllands Politi har nu identificeret den mand, som onsdag formiddag blev stukket med kniv i Vejle og døde.

Der er tale om den 60-årige Abdolhossein Geyem Ahwas, der boede på en adresse i Svendsgade i Vejle. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse torsdag morgen.

Mandens pårørende er underrettet.

Onsdag anholdt politiet tre personer, som det mistænkte at være involveret i drabet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nattens videre efterforskning har gjort, at den anholdte kvinde på 39 år og den anholdte mand på 49 år begge fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Kolding torsdag.

De sigtes begge for drab, og en anklager ventes at kræve dem varetægtsfængslet.

En 38-årig mand, som også blev anholdt, har politiet dog løsladt. Politiet oplyser ikke, om han sigtes for noget.

Politiet mener, at alle de involverede kender hinanden forud for knivstikkeriet onsdag i Svendsgade.

- Det er også fortsat vurderingen, at der er tale om et indbyrdes opgør i det miljø, hvor de alle færdes, skriver politiet.

Det var onsdag klokken 11, at politiet fik en melding om, at en mand var fundet på gaden og blødte. Manden blev fløjet med helikopter på sygehuset, men senere kunne politiet meddele, at han var afgået ved døden.

Ifølge politiet venter der nu en efterforskning, hvor der stadig er mange tekniske spor, der skal behandles. Der er også mange informationer fra den indledende efterforskning, der skal bearbejdes.

Derfor ønsker politiet ikke at dele yderligere oplysninger med offentligheden på nuværende tidspunkt, lyder det i meddelelsen torsdag. Anklageren vil derfor også kræve lukkede døre ved torsdagens retsmøde i Kolding.

Det fremgår ikke af politiets meddelelse, hvordan de anholdte forholder sig til sigtelsen.

/ritzau/