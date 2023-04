Benzin fra lokal virksomhed havnede ved en fejl i Skagens kloakker

Det var en lokal virksomhed, der var årsag til et benzinudslip i kloaksystemet i Skagen.

Det skriver Nordjyske og TV2 Nord.

Virksomheden Skagen Beton pumpede spildevand med et stort indhold af benzin ud i kloakken.

Det skete ifølge virksomheden ved en fejl.

Skagen Beton modtager spildevand fra skibe og renser det for blandt andet olie, før det rensede spildevand ledes ud i kloaksystemet.

I det modtagne spildevand var der en rest af rensebenzin, som man ikke havde været opmærksom på, og som efterfølgende blev udledt til kloakken.

- Det er vores ansvar, og det tager vi også på os. Det er selvfølgelig alvorligt lige nu, men rensebenzinen er også noget, som ret hurtigt kan fjernes igen, siger direktør Jens Jørgen Nielsen, Skagen Beton, til TV2 Nord.

Det er ifølge direktøren anden gang, det er sket, inden for de seneste 50 år.

Nordjyllands Politi bad natten til fredag borgere i Skagen om at blive inden døre og få skyllet toiletter og vandhaner godt igennem.

Fredag morgen var faren igen drevet over, og borgerne kunne frit færdes udenfor.

Brandvæsenet - Nordjyllands Beredskab - afsluttede indsatsen med at fjerne benzinen ved 10-tiden.

Det oplyser indsatsleder Jørgen W. Pedersen, Nordjyllands Beredskab, til Nordjyske.

Indsatslederen fortæller, at man lykkedes med at inddæmme benzinudslippet, uden at der skete ulykker.

Han fortæller også, at der ikke er løbet benzin ud i havnen og havet.

Der kan dog fortsat forekomme benzinlugt de næste dage, siger han.

Sagen vil nu blive overdraget til miljømyndighederne, oplyser indsatslederen.

