Beredskab gør klar til at evakuere borgere nær Studstrup-brand

Østjyllands Brandvæsen har gjort klar til at evakuere borgere fra området ved Studstrupværket, hvis det bliver nødvendigt i kølvandet på den silobrand, der har ulmet siden forrige torsdag.

Det er Christiansbjerghallen i det nordlige Aarhus, der er blevet indrettet til at huse evakuerede. Det skriver TV 2 Østjylland.

- Vi arbejder med mange scenarier, og vi vil ikke stå på bagkant, hvis der eksempelvis skal evakueres borgere.

- Derfor er hallen klargjort med madrasser og soveposer, siger beredskabsdirektør hos Østjyllands Brandvæsen Kasper Sønderdahl til mediet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Beredskabsdirektøren siger, at det dog indtil videre er folks eget ansvar at finde et andet sted at opholde sig, hvis ikke de vil være i Studstrup.

I alt otte haller i Aarhus Kommune er udpeget til såkaldte evakueringshaller. De kan blive nødvendige at bringe i spil, hvis der sker noget alvorligt.

Der har været brand i en silo siden 22. september. I den store silo er der 56.000 ton træpiller, og det er dem, der brænder.

Kasper Sønderdahl fortæller til TV 2 Østjylland, at man lørdag fortsætter sin indsats med at køre træpiller ud af siloen for at slukke ilden udenfor.

/ritzau/