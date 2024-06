Beredskabet redder fransk turist fra kviksand i Hirtshals

Nordjyllands Beredskab har lørdag morgen reddet en ung fransk mand op fra kviksand i Hirtshals.

Det oplyser Dennis Hovn, der er indsatsleder i Nordjyllands Beredskab.

Beredskabet fik klokken 07.53 en anmeldelse om en fastklemt person i Hirtshals. Mens beredskabet er på vej derud, får de oplysning om, at det er en mand, der sidder fast i kviksand med det ene ben.

Da de første styrker kommer frem til stranden, går der på grund af sprogbarrierer lidt tid med at finde ud af, hvor den unge franske mand befinder sig.

Da styrkerne når frem til stedet, ser de, at den unge franske mand, der er omgivet af en gruppe venner, har lagt sig ned på ryggen.

- Det er smart, for så fordeler han sin vægt og undgår at synke længere ned, siger indsatslederen.

Dennis Hovn fortæller, at styrkernes første opgave var at sikre, at de kunne komme frem til den unge mand uden selv at sidde fast.

- Derefter skal vi sikre, at vi kan komme frem til ham, uden at han synker længere ned.

Da beredskabet når frem til den unge franskmand kan de se, at der er dannet et stort vakuum om hans ben.

Beredskabet lagde plader ud for at fordele deres vægt. Manden kunne også lægge sig op på en plade, så han ikke sank længere ned.

- Med hjælp fra de to stationer, der var rykket ud, og manden selv, fik vi ham op ved håndkraft, siger indsatslederen.

Der gik omkring en time fra anmeldelsen, til manden var reddet op.

Den unge mand blev tilset af ambulancereddere, inden han og hans venner løb afsted for at nå en færge.

- Han slap heldigvis blot med en slem forskrækkelse og noget meget beskidt tøj, fortæller indsatslederen.

På stranden var der en advarsel om kviksand.

Nordjyllands Beredskab har taget kontakt til havnevagten i Hirtshals, der skal tage stilling til, om der skal laves yderligere foranstaltninger på stedet.

