Berlingskes chefredaktør frifindes i sag om havfruetegning

Berlingske var på trods af arvingernes ophavsret i sin gode ret til at bringe en tegning af "Den lille havfrue" med zombieansigt og et billede af havfruen med mundbind på i 2019 og 2020.

Det fastslår Højesteret onsdag.

Afgørelsen i Højesteret er kommet, efter at både byret og landsret har dømt Tom Jensen, Berlingskes ansvarshavende chefredaktør, til at betale en erstatning på 300.000 kroner til arvingerne efter skulptøren Edvard Eriksen.

I begge retsinstanser mente man, at det var en krænkelse af ophavsretten, at tegningen og billedet blev bragt i avisen henholdsvis i maj 2019 og april 2020.

Det er Højesteret altså ikke enig i.

Karikaturtegningen af havfruen med zombieansigt blev brugt på forsiden af Berlingskes debatsektion "Opinion" lørdag den 18. maj 2019. Havfruen ses siddende på sin sten med et iturevet og delvist afbrændt Dannebrog.

Bag havfruen mod havet ses pigtråd, og i vandet ses både med flygtninge. Hen over avissiden står der "Ondskaben i Danmark". Debatsektionen tematiserer debatkulturen i Danmark forud for folketingsvalget samme år.

Imens blev billedet af havfruen med mundbind bragt i avisen den 22. april 2020. Det skete i forlængelse af den første nedlukning under coronaepidemien.

Billedet ledsagede en artikel med overskriften "Bange for coronasmitte? Så stemmer du nok på Dansk Folkeparti".

Højesteret skulle blandt andet tage stilling til, om tegningen var et selvstændigt værk eller en parodi eller karikatur, som ikke krænkede ophavsretten.

Og det er netop det, Højesteret har lagt vægt på.

- Højesteret fastslog, at der gælder et parodiprincip i dansk ophavsret, fremgår det af dommen på Højesterets hjemmeside.

Højesteret siger, at der skal sikres "en rimelig balance" mellem ophavsmændene på den ene side og ytringsfriheden på den anden.

- Højesteret fastslog også, at parodier vil kunne betragtes som selvstændige værker, og at det gælder selv, når parodien er meget nærgående, og hvad enten parodien retter sig mod selve originalværket eller mod noget andet, lyder det videre.

At både billedet og tegningen ikke kan karakteriseres som krænkende, skyldes ifølge Højesteret en samlet vurdering.

Det er Edvard Eriksens arvinger, der har ophavsretten til skulpturen af "Den lille havfrue" i København. Rettighederne er en betydelig indtægtskilde for dem og har desuden som mål at værne om Edvard Eriksens og havfruens omdømme.

Arvingerne har gennem både byret, landsret og Højesteret argumenteret for, at Berlingske uberettiget har forbrudt sig mod deres ophavsret ved at bruge illustrationerne uden tilladelse.

Ifølge arvingerne sætter avisen skulpturen i forbindelse med ondskab og forskellige politiske partier. Deri ligger krænkelsen.

Imens har Berlingske og Tom Jensen påberåbt sig, at pressefriheden er på spil, idet havfruen er brugt som et nationalt symbol på Danmark og danskhed. Ifølge avisen er det i journalistisk sammenhæng i orden at anvende et sådan symbol.

Arvingernes ophavsret til "Den lille havfrue" frafalder den 12. januar 2029, 70 år efter kunstnerens død. Derefter vil de danske medier vederlagsfrit kunne fylde siderne med billeder og tegninger af "Den lille havfrue".

