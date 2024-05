Bernie Sanders i bøn til Danmark: Læg prispres på Novo Nordisk

Høje priser på Ozempic og Wegovy i USA risikerer at ruinere landets sundhedsvæsen. Danmarks befolkning bør derfor tilskynde Novo Nordisk, der står bag de to lægemidler, til at reducere priserne.

Sådan skriver den amerikanske senator Bernie Sanders i et debatindlæg i Politiken mandag.

Forskerne hos Novo Nordisk fortjene anerkendelse for at have udviklet midlerne, påpeger Sanders - de har potentiale til at blive en "game changer" for mennesker verden over, lyder det.

Men medicinen kommer ikke de patienter, der ikke har råd til den, til gode, påpeger han.

Mens Ozempic til type 2-diabetes ifølge senatoren i øjeblikket hoster 6.700 kroner om måneden for en amerikaner, koster det eksempelvis 410 kroner i Tyskland.

- Så nu vil jeg appellere indtrængende til det danske folk og den godgørende fond, der ejer den kolossalt indbringende virksomhed. Hjælp det amerikanske folk med at gøre noget ved den epidemi af fedme og diabetes, vi står med, skriver han i Politiken.

Samtidig risikerer priserne også at ruinere offentlige sundhedsforsikringsordninger i USA som Medicare og Medicaid, mener Bernie Sanders.

Han henviser til en beregning fra forskere på de amerikanske Vanderbilt University og University of Chicago, der viser, at det ville koste Medicare mere end 1000 milliarder kroner om året at dække Wegovy og andet vægttabsmedicin.

Samtidig er der i 35 af landets delstater ikke råd til at dække Wegovy overhovedet inden for Medicaid.

Et udvalg i det amerikanske Senat igangsatte i april en undersøgelse af prissætningen af Novo Nordisk-lægemidlerne Ozempic og Wegovy.

Novo Nordisk har i en kommentar om undersøgelsen sagt, at prissætningen i USA er "kompleks", og at der er mange årsager til, at folk i USA ikke har råd til eller adgang til midlerne.

Sanders erklærer sig enig i, at prissætningen på medicin i USA er kompleks.

Han mener dog ikke, at "andet end grådighed" lægger til grund for Novo Nordisks prissætning i landet.

