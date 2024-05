Berusede unge ølløbere måtte køres væk i ambulance

En nordsjællandsk pinsetradition gav travlhed hos Region Hovedstadens akutberedskab søndag.

Flere tusinde unge satte hinanden stævne i Snekkersten ved middagstid for at deltage i Ølløbet, en fire kilometer vandre- eller løbetur langs Strandvejen til Helsingør, hvor det gælder om at være hurtigst og indtage alkohol undervejs.

Nogle deltagere gik nok lidt for meget op i det sidste, og derfor måtte der ifølge Nordsjællands Politi rekvireres en række ambulancer for at hjælpe de alkoholforgiftede unge.

- Vi har i en periode haft travlt i forbindelse med løbet, men der er styr på det, og vi har sendt de nødvendige ressourcer derop, der derfra vurderer, hvem der skal have behandling, og hvem der skal hjem, lyder det fra Anders Damm-Hejmdal, der er cheflæge for Ambulancer i Akutberedskabet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Strandvejen blev i forbindelse med løbet spærret i et par timer for at sikre, at det ikke kom til sammenstød mellem gående og bilister.

Festen fortsætter nu ved Kulturværftet i Helsingør, og politiet følger med fra sidelinjen. Det vurderes, at omkring 7500 unge deltager i festlighederne.

- Vi vil godt opfordre til, at forældrene har lidt snor i deres børn og ringer til dem for at sikre sig, at de har det godt, siger politikommissær Christian Illum.

/ritzau/