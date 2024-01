Beskæftigelse i USA steg med 216.000 i december

Beskæftigelsen i USA uden for landbruget steg med 216.000 personer i december. Det er mere end de forventede 175.000 job, skriver AFP.

- Tallene viser tydeligt, at der er gang i både den amerikanske økonomi og arbejdsmarkedet, siger Kim Blindbæk, seniorøkonom i Sydbank.

- I de seneste måneder har vi dog set, at noget af tempoet er gået af arbejdsmarkedet i verdens største økonomi. Set over det seneste halve år er der hver måned i gennemsnit blevet skabt knap 200.00 nye arbejdspladser. For blot et halvt år siden lå det tilsvarende tal på knap 300.000 arbejdspladser, tilføjer han.

I Dansk Industri siger cheføkonom Allan Sørensen, at der er tale om en overraskende stærk jobvækst, som viser, at der overhovedet ikke er tegn på krise.

- Udover jobskabelsen har vi også set, at virksomhederne slår færre nye stillinger op. Antallet af vikarer er også faldet i den seneste tid. Netop færre vikarer kan være et forvarsel om en opbremsning i beskæftigelsen, da virksomhederne formentlig i første omgang skruer ned for antallet af midlertidigt ansatte, siger Allan Sørensen og tilføjer:

- Opbremsningen på det amerikanske arbejdsmarked er faktisk en god nyhed. Det sætter nemlig en streg under, at den amerikanske forbundsbank (Fed) er færdig med at hæve renten. Efter på kort tid at have renten fra næsten nul procent til i dag 5,25-5,5 procent, er der nu udsigt til rentenedsættelser i 2024. Faktisk forventer investorerne, at Fed sænker renten mindst fem gange i løbet af 2024.

/ritzau/