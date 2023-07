Beskæftigelsen i byggeri klarer sig flot i lyset af massiv modvind

Byggeomkostninger er steget kraftigt, og renterne har taget et gedigent hop op. Alt peger på, at beskæftigelsen i byggebranchen stod og står overfor en brat opbremsning.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser dog markant mildere forhold. Byggebeskæftigelsen faldt med 0,7 procent i andet kvartal, når der korrigeres for sæson.

Men faldet er meget afdæmpet, lyder det fra cheføkonom.

Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank påpeger, at beskæftigelsen stadig befinder sig tæt på sit eget rekordhøje niveau, som blev sat i begyndelsen af 2022.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Byggebeskæftigelsen klarer sig umådeligt flot set i lyset af den massive modvind i form af højere renter og stigende byggeomkostninger, siger han.

Cheføkonomen peger på to årsager til den positive nyhed, der gemmer sig bag kvartalstallene.

Igennem en periode med mange udfordringer, høj inflation, højere renter og økonomisk usikkerhed har økonomien som helhed klaret sig rigtig flot, siger han.

- Samtidig ser vi også, at der har været relativt mange ordrer i byggeriet.

Så sent som i juli meldte næsten 80 procent af virksomhederne i byggeriet, at der er tilstrækkeligt eller mere end tilstrækkeligt med ordrer.

Han peger på, at kvartalstallene viser, at ordrerne er i gang med at blive effektiviseret, og det er med til at holde beskæftigelsen oppe.

Artiklen fortsætter under annoncen

Beskæftigelsen i byggeriet er faldet i tre ud af de seneste fem kvartaler. Jeppe Juul Borre forventer også, at der kan være nedgang fremadrettet.

Højere renter, de høje byggeomkostninger og en udsigt til, at økonomien godt kan køle mere af samlet set vil typisk have risiko for at påvirke byggebeskæftigelsen.

Men han understreger, at selv om pilen vil pege ned, vil det ikke være en brat nedgang, som man for eksempel så efter finanskrisen.

Antallet af beskæftigede faldt med 1294 personer i andet kvartal fra 194.200 personer i første kvartal af 2023 til 192.900 i andet kvartal.

/ritzau/