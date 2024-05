Beskæftigelsen sætter igen rekord: Stiger med 2600

Beskæftigelsen har sammen med medicinalindustriens succes været den store positive historie i dansk økonomi det seneste år.

Og de gode nyheder fortsætter, for torsdag morgen har Danmarks Statistik offentliggjort tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i marts.

Den steg med 2600 personer og udgjorde ved månedens udgang 3.016.400 personer.

Dermed er beskæftigelsen steget med 32.400 personer det seneste år, og der har været fremgang i 11 af de 12 seneste måneder.

- Det er rigtig godt nyt for både den enkelte, men også for dansk økonomi i det hele taget. Det holder en hånd under økonomien og samtidig er det også hovedårsagen bag, at det økonomiske råderum justeres op gang på gang, skriver Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank, i en kommentar.

Fremgangen i beskæftigelsen skyldes i høj grad udenlandsk arbejdskraft, der er kommet hertil, forklarer Steen Nielsen, der er seniorøkonom i Dansk Industri.

- De internationale medarbejdere har stået for 9 ud af 10 af de nye job i det seneste år. Det er imponerende.

- Det er samtidig en væsentlig årsag til, at der kommer så mange milliarder i statskassen, siger Steen Nielsen.

Paradoksalt nok kan en del af forklaringen på beskæftigelsesvæksten netop være manglen på kvalificerede danske medarbejdere. Det mener Mette Hørdum, der er cheføkonom hos Lederne.

- Mange virksomheder er nok lidt tilbageholdne med at skille sig af med medarbejdere af frygt for at mangle dem, når aktiviteten igen tager til.

- Der kan stadig komme en vis tilpasning på arbejdsmarkedet og fald i beskæftigelsen - også set i lyset af de aktuelt høje lønstigninger. Men meget tyder på, at jobtabet vil være begrænset, vurderer hun.

Mange økonomer spåede sidste efterår, at beskæftigelsen ville falde i år, men pessimismen er blevet gjort til skamme.

Derfor tror både Dansk Industri og Økonomiministeriet nu på, at beskæftigelsen vil vokse i 2024.

