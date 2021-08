Beskæftigelsen sætter rekord med 25.000 nye job

For femte måned i træk stiger antallet af beskæftigede på det danske arbejdsmarked, så der nu er rekordmange i arbejde.

Antallet af beskæftigede steg med 25.000 i juni, og den samlede beskæftigelse er nu på 2,85 millioner. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

- Udviklingen de sidste fem måneder skal ses i sammenhæng med, at betydelige dele af samfundets aktiviteter gradvist blev genoptaget efter de foregående måneders nedlukning, og at et stort antal personer var beskæftiget med test, smitteopsporing og vaccine, skriver Danmarks Statistik.

I begyndelsen af coronaudbruddet i 2020 faldt antallet af beskæftigede med 77.000 personer.

Men det seneste års tid er udviklingen vendt, og status ved udgangen af juni var, at antallet af beskæftigede er 46.000 højere end før corona.

Flere økonomer bemærker, at udviklingen er voldsom.

Hos Sydbank peger cheføkonom Søren Kristensen på, at de seneste fem måneders stigning i grove tal svarer til fremgangen i perioden fra 2015 til 2019.

- Det er nogle helt vilde tal. Det er ikke helt overraskende, når man har åbnet op og fjernet restriktioner, men det er alligevel gået meget hurtigt.

- En del af det er trukket af mange job til test og vaccinationer. Det er også værd at bide mærke i, at beskæftigelsen i det private nu er højere end før corona, siger han.

De seneste måneders store fremgang i beskæftigelsen har betydet, at der fra både virksomheder og erhvervsorganisationer er meldt om mangel på hænder.

Det gælder blandt andet i byggeriet, industrien og servicesektoren, som for eksempel tæller restauranter, barer og hoteller.

Fra flere sider er der også bekymring om, at udviklingen kan føre til, at lønninger og priser bliver presset i vejret og i sidste ende fører til en overophedning af økonomien.

Hos Handelsbanken vurderer cheføkonom Jes Asmussen, at Danmark ikke er der endnu.

- Vi håber, at mange af de nuværende problemer vil vise sig af midlertidig karakter, i takt med at den højeste fart efter genåbningen aftager, og der bliver frigivet arbejdskraft fra sundhedsvæsnet, siger han i en kommentar.

Samme melding kommer fra Søren Kristensen fra Sydbank.

- Vi kan se, at virksomhederne bliver bremset af, at de ikke kan ansætte alle dem, de vil, og derfor må sige nej til ordrer, og det betyder, at Danmark taber vækst.

- På den længere bane er risikoen, at arbejdsmarkedet bliver overophedet med for høje lønstigninger, og at vi på den måde taber konkurrenceevne og kommer ind i en ny krise.

- Men det er vi ikke endnu. Mange job er midlertidige og på deltid, og der er ikke noget alarmerende i lønstigningerne, men det er vigtigt at følge tæt, når det går så stærkt, siger han.

/ritzau/