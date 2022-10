Beskæftigelsen slår rekord trods højeste inflation i 40 år

Det er utroligt, at flere kommer i arbejde trods dystre udsigter for økonomien, skriver økonom.

Den buldrende inflation har tilsyneladende ikke slået det danske arbejdsmarked og den høje beskæftigelse helt ud af kurs.

I juli faldt beskæftigelsen efter 17 måneders stigninger, men i august vendte det altså igen.

I august var der 10.300 flere lønmodtagere end i juli, hvilket er ny rekord. Det betyder, at der var 2.967.000 i beskæftigelse. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, kalder udviklingen for "helt utrolig".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der kommer flere i arbejde på trods af den højeste inflation i 40 år, dystre udsigter for økonomien og rekordlav forbrugertillid, siger han i en skriftlig kommentar.

- Det er en voldsomt imponerende præstation i sig selv.

Erik Bjørsted, cheføkonom hos Dansk Metal, glæder sig over, at flere kommer i arbejde, og skriver, at udviklingen er med til at holde modet oppe i "kulsorte" tider.

- Mange danskere føler, at det går dårligere i økonomien end under finanskrisen, men sådan forholder det sig heldigvis ikke på arbejdsmarkedet. Jobmulighederne er stadigvæk rigtig gode. Det er vigtigt at huske på.

Ifølge Jeppe Juul Borre kan man dog ikke forvente, at arbejdsmarkedet kommer til at stå helt upåvirket hen i den nuværende situation.

- Udfordringerne har tårnet sig op for dansk økonomi, og vi risikerer at se ind i en tid med tilbagegang i beskæftigelsen, lyder det.

- Den høje inflation trækker købekraften ud af de danske forbrugere, og det vil få privatforbruget til at halte. Privatforbruget står for næsten halvdelen af den danske økonomi og har en del at sige for udviklingen i beskæftigelsen.

- Samtidig risikerer eksporten også at blive ramt som følge af økonomisk tilbagegang uden for landets grænser. Eksporten beskæftiger 900.000 danskere.

/ritzau/