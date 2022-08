Beskæftigelsen stiger for 17. måned i træk

Beskæftigelsen har det trods høj inflation og faldende vækst fortsat godt.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i juni måned var 7000 flere lønmodtagere end i maj. Det svarer til en stigning på 0,2 procent.

Det er 17. måned i træk, at beskæftigelsen er steget.

Siden januar 2021 er der således skabt 199.000 flere arbejdspladser, så der nu er 2.963.000 millioner lønmodtagere.

- Det er stærke tal, som ikke afspejler den stigende pessimisme, andre målinger ellers viser i erhvervslivet, og det skal nok ses i lyset af, at pessimismen stiger fra et meget lavt niveau.

- Selv om der måske bliver mindre travlt nogle steder, så er der tydeligvis stadig brug for flere folk for at kunne følge med den efterspørgsel, der er, skriver cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank i en kommentar til tallene.

Han forventer, at beskæftigelsen på et eller andet tidspunkt vil dykke igen.

Det samme gør Erik Bjørsted, der er cheføkonom i Dansk Metal.

Han peger på krigen i Ukraine, den høje inflation og de stigende renter som faktorer, der på sigt trækker beskæftigelsen nedad - uden at det nødvendigvis går stærkt den anden vej.

- Vi forventer en forholdsvis mild afmatning i dansk økonomi. Det skyldes, at konkurrenceevnen er stærk, og husholdningerne er godt polstrede.

- Dertil kommer, at danske virksomheder er blandt de mest energieffektive i verden, og det er en stor fordel i den nuværende situation med knappe og dyre energiressourcer, skriver han i en kommentar.

Væksten i antallet af job er udelukkende sket i den private sektor, idet antallet af ansatte i offentlige forvaltning og service er stort set uændret.

Der var i juni knap 2,1 millioner privatansatte og 870.000 offentligt ansatte.

