Den danske arbejdsmarked bliver ved at med at få flere og flere i arbejde. Tal fra Danmarks Statistik viser onsdag, at der fra marts til april blev 4000 flere lønmodtagere i Danmark.

Dermed fortsætter det glohede arbejdsmarked i Danmark med at nærme sig tre millioner beskæftigede.

Der var ifølge Danmarks Statistik 2.948.000 lønmodtagere i Danmark i april.

Det er 15. måned i træk, der er blevet flere lønmodtagere, og det er en ny rekord for det danske arbejdsmarked.

/ritzau/