Beskeder på krypteret chattjeneste fældede narkosælger

En 28-årig mand fra Aarhus er idømt 15 års fængsel for at have deltaget i et netværk, der solgte stoffer.

En 28-årig mand er ved Retten i Aarhus idømt 15 års fængsel for at have været med i et netværk, der solgte adskillige kilo kokain, amfetamin og hash.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet kom i marts sidste år på sporet af en stjålet bil, der ledte ordensmagten til en adresse i Aarhus, hvor den 28-årige bor.

Under en ransagning af adressen blev der fundet over 2,5 kilo kokain og en mindre mængde hash og amfetamin samt flere hundredtusinder kroner i kontanter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Manden blev anholdt og varetægtsfængslet, og da efterforskerne fik adgang til hans telefon, udviklede sagen sig yderligere.

Politiet kunne se, at han havde benyttet en krypteret kommunikationstjeneste.

Med hjælp fra fransk politi fik efterforskerne adgang til en række beskeder udvekslet mellem den 28-årige og flere andre personer.

På den baggrund kunne politiet optrevle netværket og kortlægge mandens rolle i det.

Det førte til, at han blev tiltalt for sammen med flere medgerningsmænd at have overdraget, håndteret, pakket og besiddet mindst 54,5 kilo kokain, 20 kilo hash og 34 kilo amfetamin.

Narkoen blev ifølge anklagemyndigheden solgt til et større antal personer, og fortjenesten blev fordelt og sendt til flere personer i udlandet.

- Der var nogle tunge beviser mod den 28-årige, som valgte at erkende forholdene. Og når vi er oppe i så store mængder hård narko, så giver det meget lange fængselsstraffe, siger specialanklager Dorthe Lysgaard fra Østjyllands Politi.

Den 28-årige Joseph Holm erkendte forholdene, og han modtog dommen, oplyser politiet i pressemeddelelsen.

Endnu en person med relation til narkonetværket sidder ifølge politiet fængslet. Der forventes flere anholdelser i sagen, oplyser Østjyllands Politi.

/ritzau/