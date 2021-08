Bestseller-ejer sælger ud af underskudsplaget skokæde

Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen har solgt størstedelen af skokæden Bianco.

Det skriver erhvervsmediet Finans tirsdag på baggrund af oplysninger i CVR-registeret.

Skokæden havde engang 180 butikker i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. I dag har den blot ni butikker i Danmark og Norge.

Kæden har i en årrække kæmpet med underskud.

Oplysninger i CVR-registeret viser, ifølge Finans, at Bianco Footwears A/S nu er ejet af design- og handelsvirksomheden Last Studio.

Via selskabet Brightfolk har Anders Holch Povlsen investeret fire millioner kroner i Last Studio, som han nu ejer 20 procent af.

Dermed beholder Holch Povlsen en del af sit ejerskab i den underskudsplagede skokæde.

Til Finans bekræfter Lise Kaae, administrerende direktør for moderselskabet bag Holch Povlsens investeringer, det nye ejerskab.

Bianco blev stiftet i 1987.

Anders Holch Povlsen har været medejer af Bianco siden 2016. Dengang skød han 100 millioner kroner i virksomheden. Han har flere gange siden tilført penge til skokæden.

Anders Holch-Povlsen er Danmarks rigeste mand.

/ritzau/