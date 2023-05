Naviair-formand melder sin afsked midt i stormende flykonflikt

Bestyrelsesformand for Naviair Anne Birgitte Lundholt stopper i selskabets bestyrelse.

Det sker ved Naviairs generalforsamling i starten af juni.

Det skriver Naviair og Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Anne Birgitte Lundholt har siddet i bestyrelsen, siden selskabets blev stiftet i 2010. I 12 år af har hun været formand for bestyrelsen.

Lufttrafiktjenesten Naviair styrer trafikken i det danske luftrum. Selskabet er ejet af staten.

I en pressemeddelelse fra Naviair siger Anne Birgitte Lundholt, at hun allerede meddelte transportministeriet i januar, at hun ville træde tilbage, men blev overtalt til at blive et par måneder ekstra.

- Det havde været let at forlade posten i marts, men jeg har også haft et ansvar for at sikre, at selskabet ikke blev bragt ud i et ledelsestomrum på et udfordrende tidspunkt, siger hun i meddelelsen.

Meldingen om bestyrelsesformandens fratrædelse kommer knap to måneder efter, at Naviair også kunne bekræfte, at selskabets administrerende direktør Claus Baunkjær stoppede efter blot otte måneder.

Det skrev mediet Check-in.

Ifølge mediet skete det på baggrund af personlige årsager. Naviair ville ikke kommentere på, om der var en sammenhæng med flyvelederudfordringerne og direktørens fratrædelse.

Selskabet har siden marts været i konflikt med flyvelederne.

Det er mangel på flyveledere i Københavns Lufthavn, der har ført til en konflikt mellem Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum, og flyvelederne.

Naviair ønsker blandt andet, at medarbejderne tager ekstravagter.

Omvendt mener flyvelederne, at ekstravagterne har fået for stort et omfang. Flyvelederne har udtalt, at de har taget over 1500 ekstravagter det seneste år.

Transportminister Thomas Danielsen siger i en pressemeddelelse fra ministeriet, at han på statens vegne gerne vil takke Anne Birgitte Lundholt for sin indsats.

- Med så mange år i front og ikke mindst gennem Corona, kan det ikke undgås, at der også er blevet truffet upopulære beslutninger, siger han.

Men det bør ikke overskygge det store arbejde, som hun og den øvrige bestyrelse har ydet, fortsætter han.

Manglen på flyveledere skyldes blandt andet afskedigelser under coronakrisen. Her var der ikke samme behov for flyveledere som nu.

I april var 45 procent af alle flyvninger til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup forsinket mere end et kvarter.

60.000 passagerer fik samme måned aflyst deres fly. Forsinkelserne har også spredt sig til resten af landet, hvor flere andre danske lufthavne oplever forsinkelser på grund af flyveledermanglen i København.

