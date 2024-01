Betjent frifindes for vold mod Power-ekspedient og håndbolddommer

En 36-årig betjent frifindes ved Retten i Kolding for anklagen om vold og misbrug af sin stilling.

Betjenten var anklaget for at have nikket en ekspedient i Power en skalle og for at have skubbet en håndbolddommer i Vonsildhallen mod en dørkarm.

Han var også anklaget for efterfølgende at have udnyttet sin stilling ved at forsøge at påvirke en vagt til at undlade at tilbageholde eller anmelde ham.

Men der er ifølge retten ikke tilstrækkeligt med beviser til at dømme for vold og stillingsmisbrug.

Sagen har verseret ved Retten i Kolding i fire dage, men det tog blot dommeren og de to domsmænd en halv time at nå frem til afgørelsen.

Betjenten var synligt lettet og omfavnede sin kæreste i retssal 7, der var fyldt med familie og pårørende.

Kort forinden havde hans forsvarsadvokat, Jacob Buch-Jepsen, argumenteret for netop en frifindelse.

- Jeg har aldrig set så tyndt et grundlag for at rejse tiltale, og jeg har trods alt beskæftiget mig med strafferet i mere end 20 år, lød det fra advokaten.

Der er efter advokatens mening ingen objektive beviser i sagen, der indikerer, at den tiltalte skulle have begået vold.

Advokaten henviste til, at der ikke er konstateret nogen fysiske skader hos de to personer, som betjenten skulle have været voldelig mod.

Sagen mod betjenten begyndte, da ekspedienten i Power anmeldte den tiltalte for vold.

Specialanklager Christina Ryberg Schou argumenterede i retten for, at retten skulle idømme den tiltalte en fængselsstraf.

Efter domsafsigelsen sagde hun, at dommen nu vil blive nærlæst. På den baggrund vil man tage stilling til, om den skal ankes.

Betjenten har under sagen nægtet sig skyldig.

Han blev suspenderet fra sit arbejde hos politiet 1. september sidste år.

