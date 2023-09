Betjent frygtede for sit liv ved affyring af skud mod bil

Anklager Nina Hjorth var klar i spyttet, da hun tirsdag procederede i en straffesag mod en 36-årig politibetjent ved Københavns Byret.

- Han handler i panik, fordi han er bange, men det, der skete, er stadig langt ud over det, der var nødvendigt, siger hun.

Betjenten blev af en uenig domsmandsret kendt skyldig i at have forvoldt nærliggende fare for to personers liv, efter at han for omkring to år siden affyrede et skud gennem sideruden på en personbil.

Sammen med en kollega stødte han 13. november 2021 på en VW Golf ved Langebro i København.

De fulgte efter bilen, fordi ejeren af den skulle have misligholdt gæld til Skat.

Men i stedet for at standse, accelererede føreren af bilen.

Ifølge betjenten kørte bilen flere gange over for rødt og venstre om i en rundkørsel med en hastighed på over 100 kilometer i timen.

Men da bilen nåede frem til Prags Boulevard på Amager, bremsede den kraftigt op.

Den 36-årige steg hurtigt ud af politibilen, trak sit tjenestevåben og løb op til Golfen.

På få sekunder endte betjenten med at føle sig i livsfare og afgav et skud mod bilens instrumentbræt, kort efter at føreren igen havde trykket på speederen for at slippe væk.

Retten mener, at betjenten objektivt set ikke skulle afværge et påbegyndt angreb på sin person og dermed har forbrudt sig mod bestemmelser i politiloven.

Han blev idømt 30 dages betinget fængsel.

- Jeg følte ikke, der var tid til at afgive et varselsskud. Det skete på et splitsekund, siger betjenten, der var bange for, at han ville blive klemt mellem Golfen og en række parkerede biler i vejsiden.

Betjenten forklarede, at Golfen stoppede i et område, hvor "politibetjente på ingen måde er velkomne" som følge af en dengang verserende bandekonflikt.

Senere har hans kollega, der førte patruljebilen, fået at vide, at ejeren af bilen ifølge politiet var en del af den daværende bandegruppering NNV.

Føreren af Golfen forklarede, at han ikke så den 36-årige politibetjent komme hen mod bilen, der ifølge eget udsagn ejes af en anden.

- Jeg hører bare et brag. Af ren refleks trykker jeg på speederen og kører væk, siger han.

Senere endte føreren med at blive anholdt, efter at han var hoppet ud af bilen, mens den kørte.

Senere undersøgelser har ifølge anklageren vist, at bilen var fuld af poser med "hvidt pulver", og at føreren havde en foldekniv i sin bæltetaske.

Betjenten ankede dommen på stedet. Han vil frifindes.

/ritzau/