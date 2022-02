Betjent glemte pistol på toilet under bevogtning på sygehus

En søndag morgen i 2020 skulle en nu 55-årig politimand, der bevogtede en drabssigtet mand på Herlev Hospital, en tur på toilettet.

Da han havde forrettet sin nødtørft og vendte tilbage til sin bevogtningsopgave, glemte han den skarpladte tjenestepistol på toilettet. Her blev den fundet af den mand, politimanden bevogtede.

Det har onsdag ved Retten i Glostrup kostet politimanden 10 dagbøder à 500 kroner for "grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten".

Episoden fandt sted ved ni-tiden den 3. maj 2020.

I retten nægtede politimanden sig skyldig.

Han forklarede, at han opdagede sin forglemmelse, så snart han nåede tilbage til sin stol et par meter fra toilettet. Han løb tilbage og fik fat i pistolbæltet, før arrestanten nåede frem til det.

Manden, han bevogtede, forklarede dog, at han så pistolbæltet på toilettet og gjorde betjenten opmærksom på det.

- Retten lagde vægt på, at der var tale om en kortvarig periode, og at han blev opmærksom på sin forglemmelse samtidig med, at arrestanten fandt våbnet, siger sagens anklager Mohammad Sufian Akram.

- Men retten understreger også kravet om meget skærpet agtpågivenhed, og at en meget farlig situation kunne have udviklet sig.

Anklagemyndigheden ville have den 55-årige idømt en bøde på 10.000 kroner. Mohammad Sufia Akram er dog tilfreds med dommen.

- Den slår fast, at det må kræves, at man under sådan en opgave er ekstra opmærksom, så arrestanten ikke forsøger at flygte, men også af hensyn til sikkerheden for personalet på sygehuset og politifolkene selv.

/ritzau/