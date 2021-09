Betjent påkørt af flugtbilist er fortsat ikke ved bevidsthed

Der er små fremskridt, men lange udsigter til en drastisk bedring hos en politiassistent, der for knap tre måneder siden blev påkørt af en flugtbilist i det aarhusianske kryds mellem Silkeborgvej og Åby Ringvej.

Den 19. juni klokken 18.14 var betjenten ved at lægge stop sticks ud for at standse en bilist, som politiet forsøgte at stoppe.

Men i stedet for at holde tilbage for rødt og forhindringerne på vejbanen bragede bilisten ind i betjenten.

Siden har den 31-årige politiassistent fra beredskabet været indlagt - uden at være ved fuld bevidsthed. Det bekræfter politidirektør ved Østjyllands Politi Kirsten Dyrman.

- Hans tilstand er fortsat kritisk, men der sker små fremskridt løbende. Han er stadig ikke ved fuld bevidsthed, og der er desværre for nuværende ikke noget, der tyder på, at der sker drastisk bedring foreløbigt, siger hun i en udtalelse sendt til flere medier.

- Det er en sag, der berører os meget, og vores tanker og håb går til både vores kollega og hans pårørende, siger hun.

Mens flugtbilisten efter påkørslen fortsatte med op mod 100 kilometer i timen på veje, hvor den tilladte hastighed er 50, blev politimanden bragt til hospitalet og lagt i kunstig koma.

Ulykken har påvirket betjentens kolleger dybt, fortæller Anita Frank, som er formand i Østjyllands Politiforening.

- Der har virkelig været stille. I de afdelinger, hvor man plejer at grine eller snakke løs, har kollegerne bare været tavse og eftertænksomme. Det påvirker så dybt og gør så ondt på alle, siger hun til fagmagasinet Dansk Politi.

- Det kan være svært for andre helt at forstå, men når politifolk oplever, at en kollega bliver livstruende såret i tjenesten, så er det en fælles sorg, afmagt og vrede, som rammer alle. Alle bliver blege, og man ser selv de hårdeste tørre tårer af kinderne.

Tillidsrepræsentant i beredskabet Dan Søberg kender den 31-årige godt og var med til at køre politiassistents kone til hospitalet.

- Der farer så mange tanker og billeder gennem hovedet. Når det sker for en kollega, er det også lidt, som om det sker for mig. Samtidig ved man, at når hele ens netværk og nærmeste hører nyheden, vil de straks blive bange og frygte, at det er én selv, siger han til Dansk Politi.

To dage efter ulykken blev en 20-årig mand anholdt. Han menes at have siddet bag rattet i bilen.

Han blev anholdt i Brabrand og siden varetægtsfængslet i sagen sigtet for at have overtrådt en række paragraffer, herunder vold mod en polititjenestemand og forsætlig fareforvoldelse.

Da sigtelsen mod den 20-årige blev læst op i retten, kom det frem, at betjenten fik flere hjerneblødninger og delvist sammenklappede lunge ved ulykken.

/ritzau/