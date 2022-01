Betjente på hjemmebesøg skal få spritbilister i behandling

Nordsjællands Politi vil tage på hjemmebesøg hos 240 borgere, der er blevet sigtet for narko- eller spirituskørsel. Det sker for at få en samtale om misbrugsbehandling.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

For at få besøg af politiet skal man være sigtet mindst en gang i løbet af de seneste tre måneder og have mindst to andre sigtelser for at sætte sig bag rattet i påvirket tilstand i løbet af de seneste fem år.

- Det er vores erfaring, at sådan nogle samtaler ofte kan virke forebyggende og lede den pågældende tilbage på rette spor. Derfor håber vi at opnå samme effekt i projektet her, også selv om målgruppen aldersmæssigt er en anden. Det er dog helt frivilligt for den enkelte borger at tale med os.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det siger vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston, som er leder Forebyggelses- og Nærhedscenteret i Nordsjællands Politi, i pressemeddelelsen.

Han kan godt forstå, hvis det kan virke overvældende, at en lokal betjent banker på døren og inviterer sig selv ind til en snak.

Alligevel håber Brian Stybe Grayston på, at samtalen kan være dét, der får borgeren til at ændre adfærd og kommer ud af sit misbrug, som kan være årsag til alvorlige skader og død i trafikken.

De seneste fem år er 61 personer i politikredsen i Nordsjælland kommet slemt til skade eller er døde som følge af trafikulykker, hvor en eller flere var påvirket af narko eller alkohol.

Nordsjællands Politi har i dag samtaler med unge og deres forældre, hvis politiet har kendskab til, at en ung er på vej ud i kriminalitet, hash-, alkoholmisbrug eller på anden måde har udvist bekymrende adfærd.

Hjemmebesøgene er en del af projektet "Forebyggelse imod alkohol i trafikken", men er i Nordsjælland også omfattet af narkokørsel. Projektet løber frem til slutningen af året. Efterfølgende bliver resultaterne evalueret.

Ud over Nordsjællands Politi er også Rådet for Sikker Trafik, Center for Rusmiddelforskning, Trygfonden og flere andre politikredse med.

/ritzau/