To betjente straffes for at filme og posere med død mand

To betjente på 36 år og 35 år er blevet idømt fængselsstraffe for at have misbrugt deres stillinger som politibetjente, da de blandt andet filmede en død mand.

Det har Københavns Byret afgjort, oplyser anklageren i sagen, Jette Malmberg, torsdag eftermiddag.

Den 35-årige er blevet idømt en betinget fængselsstraf på 20 dage. Den 36-årige er blevet straffet med tre måneders ubetinget fængsel.

Den ældste skulle i februar sidste år have brugt appen Snapchat til at filme den yngste, der poserede grinende med fremstrakte arme ved siden af den afdøde, som havde størknet blod i ansigtet.

Han skulle også have filmet den afdødes nøgne krop og fremsat hånende bemærkninger.

Begge har dog anket dommene med påstand om frifindelse.

Den 36-årige er også blevet kendt skyldig i flere andre forhold. Han skulle have filmet en nøgen mand, der sad i håndjern på bagsædet af en patruljevogn.

Også her skulle der være blevet fremsat nedværdigende bemærkninger som: "Hvad så, er du frisk eller hvad?".

/ritzau/