Bevæbnet politi arbejder på handelsskole i Næstved

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi er tirsdag til stede på handelsskolen ZBC i Næstved.

Det bekræfter politikredsen over for Ritzau.

Ifølge et øjenvidne, som har talt med sn.dk, skyldes det, at der var truet med, at der skulle ske et skoleskyderi klokken 12 tirsdag.

Øjenvidnet fortæller til mediet, at der på tavlerne i flere forskellige lokaler var skrevet, at der skulle ske et skoleskyderi klokken 12.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet har over for Ritzau ikke ønsket at kommentere årsagen til, at man er til stede på handelsskolen.

Til Ekstra Bladet oplyser uddannelsesdirektør på ZBC Glenny Hansen, at politiets tilstedeværelse skyldes "en besked på en tavle".

Ifølge sn.dk fik elever og ansatte besked om, at skoledagen ville fortsætte som normalt klokken 12.01 tirsdag.

Det har ikke været muligt at få oplyst, om der er anholdt nogen i forbindelse med hændelsen.

Billeder, som er taget ved skolen, viser, at flere bevæbnede betjente er til stede.

/ritzau/