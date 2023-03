Biden efter bankkrak: Resten af banksektoren er sikker

Den amerikanske banksektor er generelt ganske sikker trods Silicon Valley Banks (SVB) krak sidste fredag.

Det forsikrer USA's præsident, Joe Biden, mandag under en kort videotale fra Det Hvide Hus, skriver nyhedsbureauet AFP

- Amerikanerne kan have tillid til, at banksystemet er sikkert. Jeres indlån vil være der, når I har brug dem, siger han.

Det var finansmyndighederne i delstaten Californien, der fredag beordrede Silicon Valley Bank lukket.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derefter trådte de amerikanske myndigheder til og overtog banken

Baggrunden for bankens problemer var, at en stor del af dens kunder ville have deres penge udbetalt. Og det ønske kunne SVB ikke efterkomme.

I sin tale roser Joe Biden den akutte indsats fra myndighedernes side.

Samtidig forsikrer han, at de amerikanske skatteborgere ikke kommer til at betale for de udgifter, der er forbundet med SVB's krak.

Artiklen fortsætter under annoncen

Heller ikke selv om staten har lovet, at kunderne i SVB vil få de penge tilbage, som de havde stående på deres konti i banken før krakket.

- Skatteyderne bærer intet tab.

- Pengene vil komme fra de gebyrer, som bankerne betaler til indlånsforsikringerne, siger Biden ifølge AFP.

/ritzau/