I begyndelsen var et univers, der udvider sig

Vi må hellere stille uret yderligere cirka et kvart århundrede tilbage til begyndelsen. Ikke begyndelsen på alting, men på teorien.

I de tidlige 1920’ere revolutionerede Albert Einstein fysikken med sin berømte relativitetsteori. Dét er der, Martin S. Sloth, professor, fil.dr. i fysik og medarbejder ved CP3 Origins, Syddansk Universitets forskningscenter for kosmologi og partikelfysik – herunder forskning i universets oprindelse – plejer at begynde fortællingen om The Big Bang.

”Einsteins generelle relativitetsteori var udgangspunktet for, at man kunne lave en beskrivelse af rumtiden, kosmologien og universet som helhed. Einstein forsøgte også at finde en løsning for universet på store skalaer. Men Einstein levede i en tid, der var nedarvet fra Aristoteles og Newton. Stjernerne så ud til at være, hvor de altid havde været, så universet formodes at være evigt og uforanderligt. Så da Einstein gjorde sin opdagelse, fandt han hurtigt, at en statisk løsning for universet ikke er særlig naturlig, på grund af tyngdekraften. Einstein forsøgte at løse det ved at indføre en kosmologisk konstant, som han ikke kunne forklare hvor kom fra, der kunne balancere den tiltrækkende effekt af stof,” forklarer han.

Albert Einstein. Foto: Ritzau Scanpix

Men forskningen gjorde enorme fremskridt i de år. Den amerikanske astronom Edwin Hubble foretog observationer i verdens indtil da kraftigste teleskop og opdagede blandt andet, at galakser består af hobe af stjerner. Han opdagede også stjerner med varierende intensitet, som han kunne bruge til at afstandsbedømme stjerner. Og ved at iagttage den såkaldte rødforskydning kunne han også bestemme stjerners hastighed. Det dækker over den effekt, at når noget bevæger sig væk fra os, påvirker det lysspektret. Proportionaliteten mellem afstanden og hastigheden kaldes i dag Hubbles konstant.

I mellemtiden havde den belgiske astronom og præst Georges Lemaître regnet videre på Einsteins regnestykke og udregnede faktisk Hubble-konstanten før Hubble, i 1927, men baseret på hans observationer.

Georges Lemaître. Foto: Science Photo Library/Ritzau Scanpix

”Hvis Einstein skulle have ret i, at universet er konstant, skulle der for hver galakse, der bevægede sig væk fra os være én, der bevægede sig imod os. For hver galakse, der var rødforskudt, skulle der være én, der var blåforskudt. Det, Hubble fandt, var, at jo længere væk, galakserne er, jo mere rødforskudte er de. Kun de allernærmeste galakser kan være blåforskudt, altså bevæge sig imod os, og det sker, fordi de er påvirket af vores lokale tyngdefelt. De, der er længere væk, kan ikke mærke det og bliver derfor trukket væk af universets udvidelse,” forklarer Martin S. Sloth og tilføjer:

Edwin Hubble. Foto: Boyer/Roger Viollet/Getty Images

”Derfor var der fra en stor del af det videnskabelige miljø en konklusion om, at universet udvider sig. Også Einstein, der betegnede det som sit livs største fejltagelse, at han ikke havde fundet denne forklaring i stedet for at indføre sin kosmologiske konstant.”

Man faktisk skulle det senere vise sig, at det også var en fejltagelse at se den kosmologiske konstant som en fejltagelse. For i forbindelse med senere erkendelser af mørk energi og universets accelererende udvidelse, fik forskerne brug for denne konstant igen.

Hvis man accepterer den tanke, at universet ikke er statisk, men fortsat udvider sig, og hvis udvidelsen til alle tider er sket i samme hastighed, kan man logisk slutte sig til, at universet engang har været ét lille, nærmest ubegribeligt fortættet punkt, som lige siden er vokset ud i ingenting til et univers af umådelige dimensioner og med milliarder af stjerner. Og man kan regne sig frem til begyndelsen.

Da Fred Hoyle lancerede sin modteori om det uforanderlige univers med en indbygget, næsten umærkelig og umålelig, fortsat skabelse af stof, var big bang-teorien imidlertid en smule i modvind. For universet så ikke ud til at være nær så gammelt som jorden.