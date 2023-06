Bil bragede ind i hus mens beboer var hjemme

En mand fik sig noget af en overraskelse, da en bil bragede ind i hans hus tidligt onsdag morgen.

Føreren af bilen - en 24-årig mand - ramte af ukendte årsager en husvæg. Uheldet skete i Vemmelev på Sydvestsjælland.

- Husets beboer var hjemme og var selvfølgelig rystet over at blive banket op på den måde, siger vagtchef hos Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi Lars Denholt.

Den mandlige beboer befandt sig i sofaen i samme rum, som bilen kørte ind i ifølge vagtchefen.

- Skaderne på huset er så omfattende, så vi er nødt til at genhuse ham, og Beredskabsstyrelsen er derude for at afstive huset, siger Lars Denholt, som også oplyser, at beboeren blev tilset af en ambulance på stedet.

Føreren var hverken påvirket af narkotika eller alkohol, men er blevet kørt til tjek på sygehuset og skal senere afhøres af politiet, så de kan få klarlagt omstændighederne for uheldet.

Han har ifølge vagtchefen ingen fysiske skader, men kan have indre skader.

